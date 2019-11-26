Влада Лондона відмовила Uber у продовженні ліцензії

Лондонська влада відмовила компанії Uber у продовженні ліцензії. Компанія втратила її ще 2017 року і відтоді працювала за тимчасовим дозволом.

Як повідомляє Independent, транспортне управління Transport for London заявило про виявлення "кількох порушень, які ставлять під загрозу безпеку пасажирів". Зокрема, зафіксовано 14 тисяч поїздок, під час яких таксистом Uber була людина, яка працювала під чужим акаунтом, передає LB.ua.

"Безпека - наш абсолютний пріоритет. Незважаючи на те, що ми розуміємо, що Uber вніс деякі поліпшення, неприпустимо, щоб Uber дозволяв пасажирам сідати в автомобілі з водіями, які потенційно не мають ліцензій і страховки", - заявили в TfL.

Компанія негайно відреагувала, пообіцявши оскаржити рішення регулятора як "надзвичайне і неправильне".

Це не означає, що таксі Uber найближчим часом зникнуть із вулиць Лондона. Компанія може легально працювати, допоки не будуть вичерпані всі можливості для апеляції.

У Лондоні працює близько 45 тисяч водіїв Uber, кількість клієнтів оцінюють у 3,5 млн осіб.

Нагадаємо, що компанія Uber оголосила про створення підрозділу Uber Money для управління бізнесом в сфері фінансових послуг, в рамках якого збирається випускати кредитні та дебетові карти, а також запропонувати цифрові гаманці для водіїв.