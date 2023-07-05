Рішення регулятора покликане підвищити конкуренцію на банківському ринку.

У Південній Кореї вперше за 30 років дозволять видати ліцензії новим банкам.

Про це повідомив місцевий регулятор – Комісія з фінансових послуг.

"Регіональним банкам буде дозволено розширити свою діяльність на всю країну. Вперше за 30 років може бути створений новий загальнонаціональний банк. Це важливо, тому що новий загальнонаціональний банк зможе базуватися не в Сеулі, а в іншому місті", – заявив регулятор.

Financial Times вказує, що у Південній Кореї домінують п'ять великих банків: Shinhan, Kookmin, Hana, Woori та NongHyup. Президент країни Юн Сок Йоль нещодавно розкритикував їхню діяльність за грошовий бенкет – у зароблянні легких грошей на різниці у відсоткових ставках за кредитами та депозитами.

"Олігополія банківського сектору завдала значної шкоди. Громадськість відчуває величезний тиск через високі процентні ставки банків", – заявив Юн раніше цього року.

Органи влади готові сприяти входженню на ринок нових гравців, зокрема інтернет-банків та інших спеціалізованих установ, якщо їхні бізнес-плани визнають стабільними та життєздатними.

Першим банком, який може отримати нову ліцензію, може стати Daegu Bank – регіональний підрозділ фінансового холдингу DGB Financial Group з Тегу (четверте за населенням місто Південної Кореї).