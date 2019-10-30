Uber виходить на ринок фінансових послуг

Компанія Uber оголосила про створення підрозділу Uber Money для управління бізнесом в сфері фінансових послуг, в рамках якого збирається випускати кредитні та дебетові карти, а також запропонувати цифрові гаманці для водіїв.

"Завдяки Uber Wallet водії, кур'єри та клієнти зможуть легко відстежувати історію свого заробітку та витрат, керувати та переміщувати свої гроші та відкривати нові фінансові продукти Uber в одному місці.

У найближчі тижні Uber Wallet почне з'являтися у додатку Uber Driver", - йдеться у повідомленні, передає "Економічна правда".

Спочатку в США, а потім і в інших країнах, водії зможуть підписатися на безкоштовну дебетову карту, прив'язану до рахунку, наданому компанією Green Dot.

Нагадаємо, що Uber Technologies Inc відзвітувала про квартальний збиток в мільярд доларів, оскільки компанія витрачає значні кошти на розвиток бізнесу з доставки їжі і вантажоперевезень, в результаті чого виручка збільшилася на 20%