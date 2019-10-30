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Uber виходить на ринок фінансових послуг

Компанія Uber оголосила про створення підрозділу Uber Money для управління бізнесом в сфері фінансових послуг, в рамках якого збирається випускати кредитні та дебетові карти, а також запропонувати цифрові гаманці для водіїв.
Uber виходить на ринок фінансових послуг Фото: з відкритих джерел

"Завдяки Uber Wallet водії, кур'єри та клієнти зможуть легко відстежувати історію свого заробітку та витрат, керувати та переміщувати свої гроші та відкривати нові фінансові продукти Uber в одному місці. 

У найближчі тижні Uber Wallet почне з'являтися у додатку Uber Driver", - йдеться у повідомленні, передає "Економічна правда".

Спочатку в США, а потім і в інших країнах, водії зможуть підписатися на безкоштовну дебетову карту, прив'язану до рахунку, наданому компанією Green Dot.

Нагадаємо, що Uber Technologies Inc відзвітувала про квартальний збиток в мільярд доларів, оскільки компанія витрачає значні кошти на розвиток бізнесу з доставки їжі і вантажоперевезень, в результаті чого виручка збільшилася на 20%

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30 10 2019 14:40
ТЕГИ: Uber
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