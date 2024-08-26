Uber отримала рекордний штраф на €290 млн у Нідерландах

Компанія передала дані водії в іншу штаб-квартиру.

Компанія зі штаб-квартирою у Нідерландах не мала права передавати до штаб-квартири у США дані водіїв з Європи і тому управління захисту даних Нідерландів оштрафувало компанію Uber на 290 мільйонів євро.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Регулятор зобов’язав компанію сплатити максимальну суму, яку будь-коли присуджували, за недотримання вимог законодавства стосовно захисту даних.

Uber передала до штаб-квартири у США дані європейських водіїв, які використовують сервіс і що охоплює інформацію про геолокацію, фотографії, деталі транзакцій, посвідчення особи тощо.

Мова йде про порушення минулого року. Компанія вже зреагувала на зауваження і змінила підхід.

В пресслужбі заявили, що поадаватимуть апеляцію, оскільки вважають рішення регулятора несправедливим.

Раніше ми писали, що Uber і китайський BYD домовилися про співпрацю.