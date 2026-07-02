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ПОЛІТИКА

Найвищий суд ЄС підтвердив антимонопольний штраф Google у €4,1 млрд

02 липня 2026, 14:13
Найвищий суд ЄС підтвердив антимонопольний штраф Google у €4,1 млрд
У своєму рішенні суд відхилив апеляцію Google та Alphabet і залишив у силі штраф.

Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію Google та її материнської компанії Alphabet щодо антимонопольного штрафу у розмірі €4,1 млрд, остаточно підтвердивши рішення про зловживання домінуючим становищем операційної системи Android.

Про це повідомляє Reuters.

Європейська комісія оштрафувала Google у 2018 році на €4,34 млрд, звинувативши компанію в тому, що вона зобов'язувала виробників смартфонів попередньо встановлювати Google Search, браузер Chrome та магазин застосунків Google Play на пристроях із Android. Також, за висновками регулятора, компанія обмежувала використання альтернативних версій операційної системи.

У 2022 році Загальний суд ЄС частково задовольнив апеляцію Google, зменшивши суму штрафу до €4,1 млрд. Після цього компанія звернулася до Суду ЄС, який є найвищою судовою інстанцією Євросоюзу.

У своєму рішенні суд відхилив апеляцію Google та Alphabet і залишив у силі штраф у розмірі €4,1 млрд.

У Google заявили, що рішення не враховує інвестиції компанії у розвиток Android як відкритої, сумісної та безплатної операційної системи. Водночас компанія наголосила, що ще у 2018 році внесла зміни до своїх контрактів, щоб привести їх у відповідність до вимог Європейської комісії.

За даними Reuters, за останні десятиліття Європейський Союз наклав на Google антимонопольні штрафи на загальну суму близько €11 млрд. Крім того, компанія може зіткнутися з новими санкціями в межах розслідувань за Законом про цифрові ринки (DMA), які стосуються просування власних сервісів у пошуку та правил роботи магазину застосунків Google Play.

GoogleштрафЄвросоюз

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