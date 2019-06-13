Хомчак: жодних команд не стріляти у відповідь на Донбасі не було

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак заявив, що українським військовим на Донбасі не надходило команд про заборону вогню у відповідь.

"Жодної команди не дано. Там іде війна, і всі командири там на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу - взводом, командир роти - ротою. У них жодних команд не відповідати немає", - запевнив Хомчак, повідомляє LB.ua.

"Ну як можна на війні сказати: тебе б'ють, а ти не відповідай. Це один з елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають у ефір, що нібито хтось прийшов і дав команду не відповідати на обстріл", - додав він.

Хомчак наголосив, що на переговорах йдеться переважно про те, щоб не відкривати вогонь першими.

"На війні такого не буває. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть. І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть. Не провокувати - це всі розуміють, що цього робити не треба. Адже вже скільки разів на найвищому рівні приймали рішення про припинення вогню, щоб не вести вогонь першими. Але якщо по нас ведеться вогонь, то, звичайно, як людина, яка п'ять років воює, не відповідатиме?" - сказав начальник Генштабу.

Нагадаємо, що голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".