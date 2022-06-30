Honor китайський виробник електроніки призупинив офіційні постачання пристроїв до росії

Наразі китайська компанія шукає партнерів у Вірменії, Грузії та вже досягла домовленості в Узбекистані, щоб ввозити до Росії смартфони за допомогою паралельного імпорту

Китайський виробник електроніки Honor призупинив офіційні постачання пристроїв до Росії - офіційних заяв про вихід з російського ринку у компанії не робили.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерело в одному з дистриб'юторів електроніки. Інформацію також підтвердив співрозмовник на телекомринку, близький до великого оператора, повідомляє "Еконеомічна правда".

У Honor не відповіли на запит видання.

Зазначається, що офіційних заяв про вихід з російського ринку на тлі російського вторгнення в Україну Honor не робила - але постачання пристроїв цього виробника до Росії припинилося ще в березні, кажуть співрозмовники.

"Наразі китайська компанія шукає партнерів у Вірменії, Грузії та вже досягла домовленості в Узбекистані, щоб ввозити до Росії смартфони за допомогою паралельного імпорту (ввезення в Росію товарів без згоди правовласників - ред.)", - пише видання з посиланням на джерело.

"Розширення мережі дистрибуторів у країнах СНД може говорити про те, що Honor збирається відновити постачання до Росії", - додало джерело.

Робота з дистриб'юторами в СНД дозволить компанії знизити санкційні ризики, пояснює гендиректор "Infoline-аналітики" Михайло Бурмістров.

"Хоча споживча електроніка не підпадає під обмеження, китайські компанії перестрахування та обмежували постачання в очікуванні легалізації паралельного імпорту", - кажуь експерти.