НОВИНИКитайський виробник електроніки Honor призупинив офіційні постачання пристроїв до Росії - офіційних заяв про вихід з російського ринку у компанії не робили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Honor китайський виробник електроніки призупинив офіційні постачання пристроїв до росії
Наразі китайська компанія шукає партнерів у Вірменії, Грузії та вже досягла домовленості в Узбекистані, щоб ввозити до Росії смартфони за допомогою паралельного імпорту
Фото: www.xiaomitoday.com
Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерело в одному з дистриб'юторів електроніки. Інформацію також підтвердив співрозмовник на телекомринку, близький до великого оператора, повідомляє "Еконеомічна правда".
У Honor не відповіли на запит видання.
Зазначається, що офіційних заяв про вихід з російського ринку на тлі російського вторгнення в Україну Honor не робила - але постачання пристроїв цього виробника до Росії припинилося ще в березні, кажуть співрозмовники.
"Наразі китайська компанія шукає партнерів у Вірменії, Грузії та вже досягла домовленості в Узбекистані, щоб ввозити до Росії смартфони за допомогою паралельного імпорту (ввезення в Росію товарів без згоди правовласників - ред.)", - пише видання з посиланням на джерело.
"Розширення мережі дистрибуторів у країнах СНД може говорити про те, що Honor збирається відновити постачання до Росії", - додало джерело.
Робота з дистриб'юторами в СНД дозволить компанії знизити санкційні ризики, пояснює гендиректор "Infoline-аналітики" Михайло Бурмістров.
"Хоча споживча електроніка не підпадає під обмеження, китайські компанії перестрахування та обмежували постачання в очікуванні легалізації паралельного імпорту", - кажуь експерти.
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