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"Хороша пропозиція" – Польща про план України щодо ліцензування агротоварів

27 вересня 2023, 13:56
Фото: з відкритих джерел
Польща досі оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів, але загалом оцінює їх позитивно.

Про це пише PAP.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус поспілкувався онлайн з міністром аграрної політики та продовольства України 

"Розмова стосувалася питання транспортування та продажу зерна, а також нових процедур, які пропонує Україна", - сказав Телус.

Він додав, що українська сторона сказала, що якщо Польща скаже, що їй не потрібні 4 зернові культури до кінця року, то ліцензії не будуть видаватися. 

"Це питання, яке має розглянути наша сторона, але ззовні ця пропозиція виглядає як хороша пропозиція", - додав польський міністр.

За його сдловами, це означає, що ми перекладаємо тягар відповідальності на нашу країну.

"Ми будемо приймати рішення, а не українська сторона",- резумує Телус і додав, що сьогодні важливо напрацьовувати довгострокові механізми.

"Якщо ми говоримо, що Україна хоче вступити до Європейського Союзу, і вона хоче, і ми це політично приймаємо, то якщо ми сьогодні не відпрацюємо такі механізми, вони ніколи не будуть добре функціонувати. Тому ми, безумовно, будемо над цим думати",  підсумував він.

Вчора Україна заявила, що механізм верифікації українського зерна для п'яти країн ЄС.

 

ПольщаембаргоУкраїнаагротовари

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