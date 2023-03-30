Хорватія допоможе розмінувати територію України

Уряд цієї країни з самого початку підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально.

Хорватія готова допомогти Україні з розмінуванням її деокупованих територій. Про це заявив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич.

Хорватський міністр оборони зазначив, що його країна має більш ніж 25-річний досвід гуманітарного розмінування через сербсько-хорватську війну 1992-1995 років.

"Наш досвід війни у 90-х - це причина, чому ми знаємо, що відбувається в Україні і чому ви маєте рацію. Також йдеться про догляд за ветеранами та такі повоєнні дії, як розмінування", - підкреслив він.

Баножич повідомив, що влада Хорватії розглядає питання передачі Києву вертольотів Мі-8.

"Хорватський уряд із самого початку підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, надає політичну підтримку. І одним із кроків такої політичної підтримки є рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. Один із пунктів цього рішення - це вертольоти, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо передати Україні”, - зазначив він.

Нагадаємо, за даними МВС, на повне розмінування українських територій, де проходять або проходили бойові дії, знадобиться до 10 років.

Раніше також повідомлялось, що Канада виділить Україні $7,5 мільйонів на розмінування.