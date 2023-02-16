Канада виділить Україні $7,5 мільйонів на розмінування
Уряд Канади додатково виділить 7,5 мільйонів канадських доларів на розмінування України та навчання українських мінних фахівців.
Про це повідомила глава МЗС Канади Мелані Жолі під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Жолі запевнила, що Канада й надалі допомагатиме Україні в боротьбі з агресором і зробить усе можливе, щоб Україна подолала наслідки війни та змогла надалі розвиватися.
У свою чергу Ігор Клименко подякував уряду Канади за потужну допомогу, надану з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
"Нас пов’язують не тільки велика українська діаспора, а й спільні проєкти, починаючи від розбудови патрульної поліції та реформування Нацполіції і дотепер, коли ви нас підтримуєте під час війни", - сказав він.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Канада вже виділила 15 млн канадських доларів ($11,04 млн) на обладнання, необхідне Україні для гуманітарного розмінування.
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