Канада виділить Україні $7,5 мільйонів на розмінування

Раніше з бюджету Канади вже виділялося $15 мільйонів на розмінування України

Уряд Канади додатково виділить 7,5 мільйонів канадських доларів на розмінування України та навчання українських мінних фахівців.

Про це повідомила глава МЗС Канади Мелані Жолі під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Жолі запевнила, що Канада й надалі допомагатиме Україні в боротьбі з агресором і зробить усе можливе, щоб Україна подолала наслідки війни та змогла надалі розвиватися.

У свою чергу Ігор Клименко подякував уряду Канади за потужну допомогу, надану з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

"Нас пов’язують не тільки велика українська діаспора, а й спільні проєкти, починаючи від розбудови патрульної поліції та реформування Нацполіції і дотепер, коли ви нас підтримуєте під час війни", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Канада вже виділила 15 млн канадських доларів ($11,04 млн) на обладнання, необхідне Україні для гуманітарного розмінування.

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