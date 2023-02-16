Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні – МЗС

Глава МЗС Італії вважає, що миру можна досягти лише наданням зброї Україні.

Італійська влада схвалила надання Україні шостого пакету допомоги для протистояння російському вторгненню на тлі скандальної заяви колишнього прем'єра країни і представника партії Forza Italia Сильвіо Берлусконі з критикою президента нашої держави Володимира Зеленського.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю газеті La Repubblica, пише агентство ANSA.

Він долучився до слів теперішньої прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, наголосивши, що Рим продовжує підтримувати Київ. Заяву Берлусконі днем раніше публічно відкинула і Європейська народна партія, до якої входить Forza Italia.

"Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Необхідно зробити все, щоб остаточним рішення не стала капітуляція перед росіянами. Уряд твердо підтримує зусилля ЄС, США, Заходу", – наголосив Таяні.

Глава італійського МЗС, як національний координатор Forza Italia, додав, що слова експрем’єра не означають змін у позиції політичної сили. За його словами, хоч держава поки не планує сьомого пакету допомоги Україні, партія проголосувала б за нього, якби така підтримка готувалася.

Нагадаємо, Японія надала Україні грантову допомогу в півмільйона доларів.