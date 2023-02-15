Японія надала Україні грантову допомогу в півмільйона доларів — МЗС

Вчора уряд Японії ухвалив рішення про надання екстреної грантової допомоги у розмірі близько $550 тисяч як підтримки підготовки до зими в Україні.

Уряд Японії здійснить допомогу Національній поліції України через Управління ООН з обслуговування проєктів із наданням світловідбивних матеріалів і теплових пакетів.

Заява з’явилась на сайті Міністерства закордонних справ Японії.

В МЗС Японії заявили, що в умовах суворої зими і відключення світла на вулицях, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, допомога допоможе збільшити безпеку пішоходів і державних службовців у нічний час, а також захистить державних службовців, що працюють на вулиці, від холоду.

"Уряд Японії продовжить надавати підтримку народу України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародною спільнотою, включаючи членів G7", - йдеться в заяві.