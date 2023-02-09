Японія надала $10 млн на надзвичайні заходи в Україні
09 лютого 2023, 18:56
Японська держава надала майже $10 млн на фінансування надзвичайних заходів ЮНЕСКО в Україні та сусідніх країнах, зокрема на підтримку культури і медіа.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив про це у телеграмі.
"Японія надала майже $10 мільйонів доларів на фінансування надзвичайних заходів ЮНЕСКО в Україні та сусідніх країнах у сферах освіти, культури й захисту журналістів. Цей внесок робить Японію провідним партнером ЮНЕСКО в Україні", – доповів очільник Мінкульту.
Раніше Японія передала передала Україні 259 генераторів.