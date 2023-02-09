Японська держава надала майже $10 млн на фінансування надзвичайних заходів ЮНЕСКО в Україні та сусідніх країнах, зокрема на підтримку культури і медіа.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив про це у телеграмі.

"Японія надала майже $10 мільйонів доларів на фінансування надзвичайних заходів ЮНЕСКО в Україні та сусідніх країнах у сферах освіти, культури й захисту журналістів. Цей внесок робить Японію провідним партнером ЮНЕСКО в Україні", – доповів очільник Мінкульту.

Раніше Японія передала передала Україні 259 генераторів.