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ПОЛІТИКА

Хорватія виділить для України €30 млн

22 серпня 2023, 19:34
Хорватія виділить для України €30 млн
Фото: Odessa.online
Загреб, крім нового пакету військової допомоги, також планує зарадити Києву з експортом українського зерна.

Хорватія передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму €30 млн. Крім того, Загреб та Київ нині обговорюють питання розмінування та експорту українського зерна. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в столиці Греції Афінах, повідомляє хорватське медіа HRT.

Уряд Хорватії уточнить питання допомоги на засіданні наступного четверга, запевнив голова хорватського уряду, а також анонсував у жовтні велику міжнародну конференцію з розмінування, присвячену Україні. 

Сторони, крім того, обговорили плани використання хорватських портів для експорту зерна з України.

"Звичайно, порт Рієка - головний. Це необхідно узгодити з країнами, які братимуть участь у транзиті до Хорватії", - пояснив Пленкович.

Він додав, що кілька тисяч тонн зерна вже вивезено з хорватських портів. Більшість його пішла до Італії, частина на північ Африки, але з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною.

Нагадаємо, Зеленський в Афінах провів зустрічі із президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем і прем’єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським.

Хорватіядопомогавійна в Україні

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