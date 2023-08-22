Хорватія виділить для України €30 млн

Загреб, крім нового пакету військової допомоги, також планує зарадити Києву з експортом українського зерна.

Хорватія передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму €30 млн. Крім того, Загреб та Київ нині обговорюють питання розмінування та експорту українського зерна.

Про це повідомив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в столиці Греції Афінах, повідомляє хорватське медіа HRT.

Уряд Хорватії уточнить питання допомоги на засіданні наступного четверга, запевнив голова хорватського уряду, а також анонсував у жовтні велику міжнародну конференцію з розмінування, присвячену Україні.

Сторони, крім того, обговорили плани використання хорватських портів для експорту зерна з України.

"Звичайно, порт Рієка - головний. Це необхідно узгодити з країнами, які братимуть участь у транзиті до Хорватії", - пояснив Пленкович.

Він додав, що кілька тисяч тонн зерна вже вивезено з хорватських портів. Більшість його пішла до Італії, частина на північ Африки, але з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною.

Нагадаємо, Зеленський в Афінах провів зустрічі із президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем і прем’єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським.