RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Hubble показав галактику, що викривлює простір-час

Космічний телескоп Hubble зробив фотографію гравітаційно лінзованої галактики SGAS J143845+145407 у космосі.
Hubble показав галактику, що викривлює простір-час Фото: HI-News.ru
Про це повідомляє обсерваторія.
 
Гравітаційне лінзування виникає, коли масивне небесне тіло, наприклад, скупчення галактик, викликає достатню кривизну простору-часу, щоб шлях світла навколо нього був помітно викривлений, як нібито лінзою. Відповідно, тіло, яке спричиняє викривлення світла, називається гравітаційною лінзою, а спотворений фоновий об’єкт - "лінзованим".
 
Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Rigby
 
Гравітаційне лінзування може призвести до появи кількох зображень вихідної галактики, як видно на цьому зображенні, або фонового об’єкта, який виглядає як спотворена дуга чи навіть кільце.
 
Іншим важливим наслідком цього спотворення лінзою є розширення об’єктів, що дозволяє астрономам спостерігати за об’єктами, які в іншому випадку були б надто далеко або надто туманними, щоб їх було видно.
 
Як повідомлялося, космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив фотографію кульового зоряного скупчення Terzan 2, що знаходиться в сузір'ї Скорпіон.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2022 13:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.