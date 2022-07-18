Hubble показав галактику, що викривлює простір-час

Космічний телескоп Hubble зробив фотографію гравітаційно лінзованої галактики SGAS J143845+145407 у космосі.

Гравітаційне лінзування виникає, коли масивне небесне тіло, наприклад, скупчення галактик, викликає достатню кривизну простору-часу, щоб шлях світла навколо нього був помітно викривлений, як нібито лінзою. Відповідно, тіло, яке спричиняє викривлення світла, називається гравітаційною лінзою, а спотворений фоновий об’єкт - "лінзованим".

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Rigby

Гравітаційне лінзування може призвести до появи кількох зображень вихідної галактики, як видно на цьому зображенні, або фонового об’єкта, який виглядає як спотворена дуга чи навіть кільце.

Іншим важливим наслідком цього спотворення лінзою є розширення об’єктів, що дозволяє астрономам спостерігати за об’єктами, які в іншому випадку були б надто далеко або надто туманними, щоб їх було видно.

Як повідомлялося, космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив фотографію кульового зоряного скупчення Terzan 2, що знаходиться в сузір'ї Скорпіон.