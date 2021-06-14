ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИТелескоп Hubble за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 3254.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Hubble показав радіоактивну галактику із потужним випромінюванням
Сейфертівські галактики не рідкість - близько 10% всіх галактик вважаються такими. Вони належать до класу "активних галактик", в центрах яких є надмасивні чорні діри, які активно акрецюють матеріал, який виділяє велику кількість радіації
Фото: HI-News.ru
Як зазначається, дана камера може вести спостереження в ультрафіолетовому, видимому і ближньому інфрачервоному світлі, і це зображення є сумішшю спостережень, зроблених у видимому та інфрачервоному діапазонах, повідомляє SciTechDaily.
На зображенні NGC 3254 виглядає як типова спіральна галактика, якщо дивитися збоку. Однак, як пише видання, у NGC 3254 є дивовижний прихований секрет - це Сейфертівська галактика, у якої надзвичайно активне ядро, що виділяє стільки ж енергії, як і решта галактики разом.
Фото: ESA/Hubble & NASA
Сейфертівські галактики не рідкість - близько 10% всіх галактик вважаються такими. Вони належать до класу "активних галактик", в центрах яких є надмасивні чорні діри, які активно акрецюють матеріал, який виділяє велику кількість радіації. Є другий, набагато більш активний тип активних галактик, відомий як квазар.
Активні ядра сейфертівських галактик, таких як NGC 3254, є найяскравішими при спостереженні у світлі за межами видимого спектру. На інших довжинах хвиль це зображення виглядало б зовсім інакше: ядро галактики світилося б дуже яскраво, йдеться у публікації.
Сейфертівська галактика - тип спіральних або неправильних галактик із зореподібним активним ядром, спектр випромінювання якого містить численні широкі дозволені та заборонені емісійні лінії, що вказує на потужні викиди газу зі швидкостями 300 - 5000 кілометрів на секунду. Такі галактики вперше описав 1943 року Карл Кінан Сейферт.
Сейфертівські галактики поділяють на дві групи. Перша - Sy1 (Seyfert 1) - об'єднує галактики, у спектрах яких дозволені лінії значно ширші заборонених. Приклади: NGC 5033, NGC 5548.
Друга - Sy2 (Seyfert 2) - галактики, у спектрах яких дозволені та заборонені лінії мають приблизно однакову ширину. Ширина ліній невелика (порівняно з Sy1), еквівалентна кількомстам кілометрам на секунду. Приклади: Центавр А, Галактика Вир, Мессьє 77, Мессьє 88.
Є також галактики проміжних типів.
Більшість дослідників дотримуються думки, що активність ядер зумовлена наявністю надмасивної чорної діри в ядрі такої галактики.
Нагадаємо, на початку червня телескоп Hubble за допомогою камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 4680 у сузір'ї Діва.
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