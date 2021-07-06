Hubble зробив знімок спіральної галактики, в якій вибухнула наднова

Галактики не є статичними космічними об’єктами, і, їхня класифікація змінюється впродовж всього "життя"

Телескоп Hubble за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 4680, яка знаходиться у сузір'ї Діва.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Галактика NGC 4680 привернула до себе хвилю уваги у 1997 році, оскільки в ній відбувся вибух наднової SN 1997bp, яку виявив австралійський астроном-аматор Роберт Еванс.

Зазначається, що NGC 4680 є доволі складною галактикою для класифікації. Її називають спіральною галактикою, але також іноді класифікують як лінзоподібну галактику, адже саме лінзоподібні галактики перебувають десь посередині між спіральними та еліптичними галактиками. Попри те, що у NGC 4680 є розрізнені спіральні рукави, вони чітко не визначені. Вершина одного рукава здається дуже розсіяною.

Галактики не є статичними космічними об’єктами, і, їхня класифікація змінюється впродовж всього "життя". Вважається, що спіральні галактики з часом еволюціонують в еліптичні.

Відкривачем NGC 4680 є астроном Джон Гершель, який уперше спостерігав за об'єктом 27 травня 1835.

Як повідомлялося, телескоп Hubble за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 691, яка знаходиться у сузір'ї Овен.