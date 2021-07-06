ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИТелескоп Hubble за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 4680, яка знаходиться у сузір'ї Діва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Hubble зробив знімок спіральної галактики, в якій вибухнула наднова
Галактики не є статичними космічними об’єктами, і, їхня класифікація змінюється впродовж всього "життя"
Фото: ESA/Hubble & NASA
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Галактика NGC 4680 привернула до себе хвилю уваги у 1997 році, оскільки в ній відбувся вибух наднової SN 1997bp, яку виявив австралійський астроном-аматор Роберт Еванс.
Зазначається, що NGC 4680 є доволі складною галактикою для класифікації. Її називають спіральною галактикою, але також іноді класифікують як лінзоподібну галактику, адже саме лінзоподібні галактики перебувають десь посередині між спіральними та еліптичними галактиками. Попри те, що у NGC 4680 є розрізнені спіральні рукави, вони чітко не визначені. Вершина одного рукава здається дуже розсіяною.
Галактики не є статичними космічними об’єктами, і, їхня класифікація змінюється впродовж всього "життя". Вважається, що спіральні галактики з часом еволюціонують в еліптичні.
Відкривачем NGC 4680 є астроном Джон Гершель, який уперше спостерігав за об'єктом 27 травня 1835.
Як повідомлялося, телескоп Hubble за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 691, яка знаходиться у сузір'ї Овен.
Читайте також: Hubble показав "кометну" туманність у сузір’ї Єдинорога
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 06 2021 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У США розробили першого у світі робота, що фарбує нігті
- ФОТО Meizu представила смарт-годинник, який повністю заряджається за 45 хвилин
- ФОТО Південна Корея представила першу космічну ракету власного виробництва
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
No articles