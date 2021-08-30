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Hubble показав, як народжуються зірки в сузір’ї Оріона

Новостворені зірки часто дуже активні, у деяких випадках вони викидають дуже вузькі струмені швидкорухаючого іонізованого газу - газу, настільки гарячого, що його молекули та атоми втратили електрони
Телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 світлину об’єкта Гербіга - Аро, який знаходиться у сузір’ї Оріона.
Hubble показав, як народжуються зірки в сузір’ї Оріона Фото: HI-News.ru
Як передає Укрінформ, про це повідомляє обсерваторія.
 
Об’єкт на світлині має назву HH111.
 
Зазначається, що новостворені зірки часто дуже активні, у деяких випадках вони викидають дуже вузькі струмені швидкорухаючого іонізованого газу - газу, настільки гарячого, що його молекули та атоми втратили електрони.
 
Потім потоки іонізованого газу зіштовхуються з хмарами газу та пилу, які оточують новостворені зірки, на швидкості в сотні кілометрів за секунду.
 
Фото: ESA/Hubble & NASA
 
Саме ці енергійні зіткнення й створюють об’єкти Гербіга - Аро, такі як HH111.
 
Об'єкти Гербіга - Аро є невеликими зонами туманностей, які пов'язані з молодими зірками. Вони утворюються, коли газ, викинутий ними, взаємодіє з навколишніми хмарами з газу та пилу на швидкості кілька сотень кілометрів на секунду. Об'єкти Гербіга - Аро характерні для областей формування зірок; інколи вони спостерігаються біля поодиноких зірок — витягнутими вздовж їх осі обертання.
 
Як повідомлялося, телескоп Hubble зробив світлину розсіяного зоряного скупчення NGC 2164 у сузір'ї Золота Риба.
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30 08 2021 14:21
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