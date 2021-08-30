Hubble показав, як народжуються зірки в сузір’ї Оріона

Новостворені зірки часто дуже активні, у деяких випадках вони викидають дуже вузькі струмені швидкорухаючого іонізованого газу - газу, настільки гарячого, що його молекули та атоми втратили електрони

Телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 світлину об’єкта Гербіга - Аро, який знаходиться у сузір’ї Оріона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє обсерваторія.

Об’єкт на світлині має назву HH111.

Зазначається, що новостворені зірки часто дуже активні, у деяких випадках вони викидають дуже вузькі струмені швидкорухаючого іонізованого газу - газу, настільки гарячого, що його молекули та атоми втратили електрони.

Потім потоки іонізованого газу зіштовхуються з хмарами газу та пилу, які оточують новостворені зірки, на швидкості в сотні кілометрів за секунду.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Саме ці енергійні зіткнення й створюють об’єкти Гербіга - Аро, такі як HH111.

Об'єкти Гербіга - Аро є невеликими зонами туманностей, які пов'язані з молодими зірками. Вони утворюються, коли газ, викинутий ними, взаємодіє з навколишніми хмарами з газу та пилу на швидкості кілька сотень кілометрів на секунду. Об'єкти Гербіга - Аро характерні для областей формування зірок; інколи вони спостерігаються біля поодиноких зірок — витягнутими вздовж їх осі обертання.

Як повідомлялося, телескоп Hubble зробив світлину розсіяного зоряного скупчення NGC 2164 у сузір'ї Золота Риба.