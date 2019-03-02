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Hubble сфотографував скупчення зірок, якому понад 13 млрд років

Це скупчення розташоване на краю карликової галактики Велика Магелланова Хмара, яка є одним із "сусідів" нашого Чумацького Шляху
Орбітальний телескоп NASA Hubble зробив знімок кульового скупчення зірок, вік якого вчені оцінюють у близько 13,1 мільярда років.
Hubble сфотографував скупчення зірок, якому понад 13 млрд років Фото:NASA

Це скупчення розташоване на краю карликової галактики Велика Магелланова Хмара, яка є одним із "сусідів" нашого Чумацького Шляху. Скупчення, яке отримало позначення NGC 1466, розташоване в 160 тисячах світових років від Землі, повідомляє агенство NASA.

Згідно з розрахунками американських учених, загальна вага скупчення дорівнює вазі близько 140 тисяч Сонць, його вік - близько 13,1 мільярда років, що майже дорівнює віку всього Всесвіту.

Нагадаємо, що агентство NASA отримало перші успішні фотографії від міжпланетного зонда New Horizons, який пролетів повз найвіддаленіший з відомих людству об'єктів Сонячної системи.

 

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03 02 2019 23:58
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