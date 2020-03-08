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Hubble "спіймав" розсіяне зоряне скупчення

За словами астрономів, які досліджують NGC 2203, саме у цьому розсіяному зоряному скупченні є зірки з масою майже вдвічі більшою за масу Сонця
Телескоп Hubble від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував розсіяне зоряне скупчення NGC 2203 у сузір'ї Столова Гора.
Hubble "спіймав" розсіяне зоряне скупчення Фото: HI-News.ru

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє сайт NASA.

За словами астрономів, які досліджують NGC 2203, саме у цьому розсіяному зоряному скупченні є зірки з масою майже вдвічі більшою за масу Сонця.

Вони також виявили, що частота їхнього обертання може бути тим фактором, чому деякі зірки залишаються довше, ніж зазвичай, у фазі головної послідовності свого життя.

Нагадаємо, що Національне аерокосмічне агентство США (NASA) успішно розпочало місію з дослідження Марса. Запуск марсохода "Наполегливість" ("Perseverance") відбувся 30 липня о 14:50 за київським часом із Космічного центру імені Джона Кеннеді поблизу мису Канаверал, що в штаті Флорида.

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03 08 2020 17:08
ТЕГИ: NASA, космос, Hubble
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