ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИТелескоп Hubble від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував розсіяне зоряне скупчення NGC 2203 у сузір'ї Столова Гора.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Hubble "спіймав" розсіяне зоряне скупчення
За словами астрономів, які досліджують NGC 2203, саме у цьому розсіяному зоряному скупченні є зірки з масою майже вдвічі більшою за масу Сонця
Фото: HI-News.ru
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє сайт NASA.
За словами астрономів, які досліджують NGC 2203, саме у цьому розсіяному зоряному скупченні є зірки з масою майже вдвічі більшою за масу Сонця.
Вони також виявили, що частота їхнього обертання може бути тим фактором, чому деякі зірки залишаються довше, ніж зазвичай, у фазі головної послідовності свого життя.
Нагадаємо, що Національне аерокосмічне агентство США (NASA) успішно розпочало місію з дослідження Марса. Запуск марсохода "Наполегливість" ("Perseverance") відбувся 30 липня о 14:50 за київським часом із Космічного центру імені Джона Кеннеді поблизу мису Канаверал, що в штаті Флорида.
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03 08 2020 17:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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