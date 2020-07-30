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"Наполегливість" NASA вирушила до Марс

Місія встановить, чи може на Червоній планеті існувати життя
Національне аерокосмічне агентство США (NASA) успішно розпочало місію з дослідження Марса. Запуск марсохода "Наполегливість" ("Perseverance") відбувся 30 липня о 14:50 за київським часом із Космічного центру імені Джона Кеннеді поблизу мису Канаверал, що в штаті Флорида.
"Наполегливість" NASA вирушила до Марс Фото: з вільних джерел

Для запуску марсохода використали ракету Atlas V - таку ж, як і в 2011 році, коли NASA відправило в космос попередню марсіанську місію "К’юріосіті", повідомляє "Громадське". Дату запуску відкладали кілька разів через несприятливі погодні умови. Приземлитися на поверхню Червоної планети апарат має в лютому 2021 року.

Фото: NASA

"Марс-2020" - це частина "Програми з дослідження Марса", яку NASA оголосила ще в 2012 році. Марсохід "Наполегливість" має зібрати дані про поверхню й атмосферу Червоної планети, аби встановити, чи може там існувати життя - зокрема існування людської колонії.

Космічний центр імені Джона Кеннеді, звідки 30 липня 2020 року вирушила космічна місія NASA "Марс-2020"

Фото: NASA

Серед іншого, апарат збере зразки ґрунту й кам’яних порід, які в майбутньому зможуть вирушити на Землю - уже в складі нової місії. "Наполегливість" також перевірить способи генерації кисню з марсіанської атмосфери, а також ретельніше дослідить природні умови на поверхні планети - аби вчені змогли встановити, наскільки вони є придатними для людини.

Укомплектований апарат серйозно: 23 спеціальні камери, вдосконалена навігаційна система, експериментальна установка, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря. Ще - два мікрофони, завдяки яким людство може вперше почути, як звучить Марс. Уперше в складі місії на Марс буде безпілотник: 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер "Винахідливість" ("Ingenuity"). NASA хоче першою продемонструвати можливість польоту на Червоній планеті, де атмосфера в 100 разів більш розріджена, ніж на Землі.

А на випадок, якщо марсіанські форми життя (якщо вони усе-таки існують) колись зацікавляться нами, "Наполегливість" залишить на поверхні Марсу пам’ятну табличку на честь земних медиків, які боролися з коронавірусом.

Фото: NASA

Для заощадження коштів на місію під час створення апарата використовували напрацювання, задіяні в "К’юріоситі", серед яких - механізм посадки марсохода на поверхню Червоної планети й система енергозабезпечення. Вартість "Наполегливості" склала 2,4 мільярда доларів, ще 300 мільйонів заклали для експлуатації марсохода безпосередньо на Марсі.

У липні свої марсіанські місії вже відправили Об'єднані Арабські Емірати й Китай. Місія ОАЕ "Надія" вивчатиме атмосферу Червоної планети - це перша міжпланетна місія для арабського світу. А китайське "Питання до неба" досліджуватиме підземні умови Марса і так само, як і "Наполегливість", спробує знайти на планеті ознаки життя.

Нагадаємо, що раніще на Марсі виявили сліди озону й діоксид вуглецю

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30 07 2020 15:26
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