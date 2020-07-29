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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

На Марсі виявили сліди озону й діоксид вуглецю

ESA пояснює, що ці нові секрети про марсіанську атмосферу дадуть можливість більш точно визначити, чи є на планеті Марс метан, тип газу, який пов'язаний з біологічною або геологічною активністю на планеті
Космічний газовий орбітальний апарат Європейського космічного агентства (ESA) виявив нові газові сигнатури на планеті Марс.

Про це йдеться у пресрелізі відомства, повідомляє "Укрінформ".

"Космічний газовий орбітальний апарат від ESA зафіксував на Марсі сигнатури нового газу", - йдеться у пресрелізі.

У відомстві додали, що на червоній планеті були виявлені ніколи ще не бачені сліди озону й діоксиду вуглецю.

ESA пояснює, що ці нові секрети про марсіанську атмосферу дадуть можливість більш точно визначити, чи є на планеті Марс метан, тип газу, який пов'язаний з біологічною або геологічною активністю на планеті.

Зазначається, що більша частина метану на Землі виробляється від життєдіяльності худоби та людей. Виявлення метану на інших планетах є надзвичайно захопливим. Особливо це стосується того, що газ, як відомо, руйнується приблизно за 400 років, що означає, що будь-який присутній метан повинен бути вироблений або виділений у відносно недавньому минулому.

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29 07 2020 14:05
ТЕГИ: Марс, космос
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