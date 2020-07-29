На Марсі виявили сліди озону й діоксид вуглецю
Про це йдеться у пресрелізі відомства, повідомляє "Укрінформ".
"Космічний газовий орбітальний апарат від ESA зафіксував на Марсі сигнатури нового газу", - йдеться у пресрелізі.
У відомстві додали, що на червоній планеті були виявлені ніколи ще не бачені сліди озону й діоксиду вуглецю.
ESA пояснює, що ці нові секрети про марсіанську атмосферу дадуть можливість більш точно визначити, чи є на планеті Марс метан, тип газу, який пов'язаний з біологічною або геологічною активністю на планеті.
Зазначається, що більша частина метану на Землі виробляється від життєдіяльності худоби та людей. Виявлення метану на інших планетах є надзвичайно захопливим. Особливо це стосується того, що газ, як відомо, руйнується приблизно за 400 років, що означає, що будь-який присутній метан повинен бути вироблений або виділений у відносно недавньому минулому.
Читайте також: Над Марсом помітили зелений серпанок із "підсвіткою"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Німеччина представила прототип електрофургона, що їде 600 кілометрів без підзарядки
- ВІДЕО У Чехії представили потужний електробайк із причепом
- ФОТО Персональний дизайн і 759 кінських сил: Lamborghini представила новий спорткар
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею