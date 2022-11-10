RSS
НОВИНИ

Hubble зробив нове яскраве фото далекого космосу

Ольга
Матарикіна
Зоряне скупчення знаходиться на відстані 21,8 тисячі світлових років від Землі
Hubble зробив нове яскраве фото далекого космосу Фото: twitter.com/NASAHubble
Космічний телескоп Hubble зробив фотографію кульового скупчення Terzan 1, яке розташоване на відстані 21,8 тисячі світлових років від Землі.
 
 
 
Зоряне скупчення Terzan 1 розташоване в сузір'ї Скорпіон. Воно являє собою пов'язану гравітацією групу зірок, що обертаються навколо галактичного центру, як єдиний супутник.
 
Водночас Terzan 1 є найближчим зоряним скупченням до ядра Чумацького Шляху серед усіх відомих. Відстань між ними становить 4200 світлових років.
 
Космічний об'єкт було відкрито французьким астрономом Агопом Терзаном у 1960-70-х роках.
 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 10 2022 08:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Наступ України в Херсоні та Харкові нагадав провал росії у першій частині операції "Барбаросса". 5 факторів, які допомагають українцям перемагати росіян на полі бою - генерал Мік Раян

Наступ України в Херсоні та Харкові нагадав провал росії у першій частині операції "Барбаросса". 5 факторів, які допомагають українцям перемагати росіян на полі бою - генерал Мік Раян

Коронки російської імперії. росіяни копіюють найогидніші практики і своїх предків, і нацистів

Коронки російської імперії. росіяни копіюють найогидніші практики і своїх предків, і нацистів

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

Віталій Портніков отримав премію імені Василя Стуса. 5 премій українського ПЕН як корисна нотатка для тих, у кого розбігаються очі у книжкових крамницях

Віталій Портніков отримав премію імені Василя Стуса. 5 премій українського ПЕН як корисна нотатка для тих, у кого розбігаються очі у книжкових крамницях

Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

З 60-річчям, Джеймсе Бонд. 7 заповідей продюсера Брокколі та 10 цікавих фактів про "Доктора Ноу"

З 60-річчям, Джеймсе Бонд. 7 заповідей продюсера Брокколі та 10 цікавих фактів про "Доктора Ноу"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.