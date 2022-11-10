НОВИНИЗоряне скупчення знаходиться на відстані 21,8 тисячі світлових років від ЗемліПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Hubble зробив нове яскраве фото далекого космосу
Фото: twitter.com/NASAHubble
Космічний телескоп Hubble зробив фотографію кульового скупчення Terzan 1, яке розташоване на відстані 21,8 тисячі світлових років від Землі.
Зоряне скупчення Terzan 1 розташоване в сузір'ї Скорпіон. Воно являє собою пов'язану гравітацією групу зірок, що обертаються навколо галактичного центру, як єдиний супутник.
Водночас Terzan 1 є найближчим зоряним скупченням до ядра Чумацького Шляху серед усіх відомих. Відстань між ними становить 4200 світлових років.
Космічний об'єкт було відкрито французьким астрономом Агопом Терзаном у 1960-70-х роках.
Нагадаємо, що Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 5495, яка розташована у сузір'ї Гідра.
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11 10 2022 08:48 МЕДІА
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