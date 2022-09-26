RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Hubble зробив яскраву фотографію спіральної галактики в сузір’ї Гідра

Космічний телескоп Hubble зробив ще одну вражаючу фотографію. Цього ж разу завдяки камері Wide Field Camera 3 він зробив світлину спіральної галактики NGC 5495, яка розташована у сузір'ї Гідра.
Hubble зробив яскраву фотографію спіральної галактики в сузір’ї Гідра Джерело: esahubble.org

Про це пише пресслужба обсерваторії.

Спіральна галактика розташована на відстані 300 млн світлових років від Зеслі. Також космічний об’єкт ще називають Сейфертівською галактикою через зореподібне активне ядро, спектр випромінювання якого містить численні широкі емісійні лінії.

Завдяки Hubble вченим вдалося роз’єднати різні джерела світла в ядрі спіральної галактики, аби дізнатися точну вагу її надмасивної чорної діри.

Раніше повідомлялось, що телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2022 21:50
ТЕГИ: космос, Hubble
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.