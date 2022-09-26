Hubble зробив яскраву фотографію спіральної галактики в сузір’ї Гідра

Космічний телескоп Hubble зробив ще одну вражаючу фотографію. Цього ж разу завдяки камері Wide Field Camera 3 він зробив світлину спіральної галактики NGC 5495, яка розташована у сузір'ї Гідра.

Джерело: esahubble.org

Про це пише пресслужба обсерваторії. Спіральна галактика розташована на відстані 300 млн світлових років від Зеслі. Також космічний об’єкт ще називають Сейфертівською галактикою через зореподібне активне ядро, спектр випромінювання якого містить численні широкі емісійні лінії. Завдяки Hubble вченим вдалося роз’єднати різні джерела світла в ядрі спіральної галактики, аби дізнатися точну вагу її надмасивної чорної діри. Раніше повідомлялось, що телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію