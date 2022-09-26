ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКосмічний телескоп Hubble зробив ще одну вражаючу фотографію. Цього ж разу завдяки камері Wide Field Camera 3 він зробив світлину спіральної галактики NGC 5495, яка розташована у сузір'ї Гідра.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Hubble зробив яскраву фотографію спіральної галактики в сузір’ї Гідра
Джерело: esahubble.org
Про це пише пресслужба обсерваторії.
Спіральна галактика розташована на відстані 300 млн світлових років від Зеслі. Також космічний об’єкт ще називають Сейфертівською галактикою через зореподібне активне ядро, спектр випромінювання якого містить численні широкі емісійні лінії.
Завдяки Hubble вченим вдалося роз’єднати різні джерела світла в ядрі спіральної галактики, аби дізнатися точну вагу її надмасивної чорної діри.
Раніше повідомлялось, що телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття.
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26 09 2022 21:50 МЕДІА
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