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Hubble зробив знімок незвичайної галактичної туманності

Телескоп Hubble зробив світлину галактичної туманності NGC 6729, яка знаходиться у сузір'ї Південна Корона.
Hubble зробив знімок незвичайної галактичної туманності Фото: NASA/Catholic University of America

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).

Галактична туманність, яка також відома як Caldwell 68, знаходиться за близько 400 світлових років від Землі.

Фото: NASA/Catholic University of America

Ба більше, вона є лише невеликою частиною молекулярної хмари у сузір'ї Південна Корона.

Відкривачем цього космічного об'єкта є німецький астроном Йоганн Фрідріх Юліус Шмідт, який уперше за NGC 6729 спостерігав 15 червня 1861 р.

Зазначається, що найкращою порою року, щоб помітити Caldwell 68, вважається пізнє літо в Північній півкулі та пізня зима в Південній півкулі.

Саму галактичну туманність можна побачити за допомогою невеликого телескопа.

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04 02 2021 17:28
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