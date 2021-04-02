Hubble зробив знімок незвичайної галактичної туманності
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).
Галактична туманність, яка також відома як Caldwell 68, знаходиться за близько 400 світлових років від Землі.
Фото: NASA/Catholic University of America
Ба більше, вона є лише невеликою частиною молекулярної хмари у сузір'ї Південна Корона.
Відкривачем цього космічного об'єкта є німецький астроном Йоганн Фрідріх Юліус Шмідт, який уперше за NGC 6729 спостерігав 15 червня 1861 р.
Зазначається, що найкращою порою року, щоб помітити Caldwell 68, вважається пізнє літо в Північній півкулі та пізня зима в Південній півкулі.
Саму галактичну туманність можна побачити за допомогою невеликого телескопа.
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