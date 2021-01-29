Астрономи зробили високоякісний знімок Місяця

Радіолокаційний передавач зміг зменшувати масштаб конкретних об’єктів на Місяці до всього 5 метрів

Сам новий радіолокаційний передавач був розроблений американським радіотелескопом Грін-Бенк (Green Bank Telescope) у Південній Вірджинії, антенним масивом дуже великої бази (VLBA) у штаті Нью-Мексико та компанією Raytheon Intelligence & Space, повідомляє "Укрінформ".

Пристрій був поміщений у Грін-Бенк для передачі радіолокаційних сигналів у космос.

Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI

Потім отримані сигнали фіксує VLBA завдяки серії радіоантен, які розосереджені по Північній Америці, та обробляє отримані зображення. Радіолокаційний передавач зміг зменшувати масштаб конкретних об’єктів на Місяці до всього 5 метрів. Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI Астрономи тепер планують розробити радар нового покоління з потужністю 500 кіловат, аби бачити з Землі об’єкти поза нашою Сонячною системою. Кінцевою метою цього радара для астрономів стане зйомка об’єктів на Урані та Нептуні.

Нагадаємо, що на Марсі знайшли сліди десятків льодовикових періодів