Астрономи зробили високоякісний знімок Місяця
Сам новий радіолокаційний передавач був розроблений американським радіотелескопом Грін-Бенк (Green Bank Telescope) у Південній Вірджинії, антенним масивом дуже великої бази (VLBA) у штаті Нью-Мексико та компанією Raytheon Intelligence & Space, повідомляє "Укрінформ".
Пристрій був поміщений у Грін-Бенк для передачі радіолокаційних сигналів у космос.
Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI
Потім отримані сигнали фіксує VLBA завдяки серії радіоантен, які розосереджені по Північній Америці, та обробляє отримані зображення.
Радіолокаційний передавач зміг зменшувати масштаб конкретних об’єктів на Місяці до всього 5 метрів.
Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI
Астрономи тепер планують розробити радар нового покоління з потужністю 500 кіловат, аби бачити з Землі об’єкти поза нашою Сонячною системою. Кінцевою метою цього радара для астрономів стане зйомка об’єктів на Урані та Нептуні.
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