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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
29 01 2021 13:14

Астрономи зробили високоякісний знімок Місяця

Радіолокаційний передавач зміг зменшувати масштаб конкретних об’єктів на Місяці до всього 5 метрів
Група американських астрономів зробила високоякісний знімок Місяця завдяки новому радіолокаційному передавачу.
Астрономи зробили високоякісний знімок Місяця Місяць

Сам новий радіолокаційний передавач був розроблений американським радіотелескопом Грін-Бенк (Green Bank Telescope) у Південній Вірджинії, антенним масивом дуже великої бази (VLBA) у штаті Нью-Мексико та компанією Raytheon Intelligence & Space, повідомляє "Укрінформ".

Пристрій був поміщений у Грін-Бенк для передачі радіолокаційних сигналів у космос.

Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI

Потім отримані сигнали фіксує VLBA завдяки серії радіоантен, які розосереджені по Північній Америці, та обробляє отримані зображення.

Радіолокаційний передавач зміг зменшувати масштаб конкретних об’єктів на Місяці до всього 5 метрів.

Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI

Астрономи тепер планують розробити радар нового покоління з потужністю 500 кіловат, аби бачити з Землі об’єкти поза нашою Сонячною системою. Кінцевою метою цього радара для астрономів стане зйомка об’єктів на Урані та Нептуні.

Нагадаємо, що на Марсі знайшли сліди десятків льодовикових періодів

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