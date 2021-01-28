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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

На Марсі знайшли сліди десятків льодовикових періодів

Загалом дослідники вивчили розподіл близько 60 тисяч каменів, і виявили, що велика частина цих каменів знаходилися у різних купах, які утворилися в результаті циклів наступу і відступу льоду
Дослідники з Колгейтського університету в американському штаті Нью-Йорк знайшли на Червоні планеті сліди десятків льодовикових періодів.
На Марсі знайшли сліди десятків льодовикових періодів Фото: з вільних джерел

Для свого дослідження науковці взяли світлини 45 марсових льодовиків, які були зроблені камерами "Mars Reconnaissance Orbiter", орбітального апарату Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA), повідомляє "Укрінформ". Роздільна здатність цих потужних камер становить 25 сантиметрів за піксель.

Фото: NASA/ Caltech/ JPL/ UTA/ UA/ MSSS/ ESA/ DLR
Загалом дослідники вивчили розподіл близько 60 тисяч каменів, і виявили, що велика частина цих каменів знаходилися у різних купах, які утворилися в результаті циклів наступу і відступу льоду.
Фото: NASA/ Caltech/ JPL/ UTA/ UA/ MSSS/ ESA/ DLR
"Насправді ці валуни розповіли нам іншу історію, адже мало значення не сам їхній розмір, а те як саме вони були згруповані", - заявив планетарний геолог Джо Леві.
Саме групування великих каменів говорить про те, що Марс пережив кілька льодовикових періодів, а саме, від шести до двадцяти за останні 300-800 мільйонів років.
Фото: NASA/ Caltech/ JPL/ UTA/ UA/ MSSS/ ESA/ DLR
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28 01 2021 13:36
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