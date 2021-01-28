На Марсі знайшли сліди десятків льодовикових періодів

Загалом дослідники вивчили розподіл близько 60 тисяч каменів, і виявили, що велика частина цих каменів знаходилися у різних купах, які утворилися в результаті циклів наступу і відступу льоду

Дослідники з Колгейтського університету в американському штаті Нью-Йорк знайшли на Червоні планеті сліди десятків льодовикових періодів.

Для свого дослідження науковці взяли світлини 45 марсових льодовиків, які були зроблені камерами "Mars Reconnaissance Orbiter", орбітального апарату Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA), повідомляє "Укрінформ". Роздільна здатність цих потужних камер становить 25 сантиметрів за піксель.

Фото: NASA/ Caltech/ JPL/ UTA/ UA/ MSSS/ ESA/ DLR

Загалом дослідники вивчили розподіл близько 60 тисяч каменів, і виявили, що велика частина цих каменів знаходилися у різних купах, які утворилися в результаті циклів наступу і відступу льоду.

Фото: NASA/ Caltech/ JPL/ UTA/ UA/ MSSS/ ESA/ DLR