Hubble з’ясував причину затемнення зірки Бетельгейзе

Викиди сформували темну хмару, яка затьмарила зірку для астрономів на Землі

Телескоп Hubble допоміг з’ясувати, що затемнення Бетельгейзе, другої за яскравістю зірки в сузір'ї Оріона, стало результатом викидів частини її гарячої речовини.

У жовтні минулого року астрономи почали спостерігати за затемненням зірки Бетельгейзе, однак не могли зрозуміти її причину, повідомляє "Укрінформ".

Тепер завдяки аналізу даних телескопу Hubble від Європейського космічного агентства, вчені вважають, що затемнення гігантської зірки "дуже ймовірно" відбулося в результаті викидів частини її гарячої речовини у Всесвіт.

Фото: spacetelescope.org

Саме ці викиди сформували темну хмару, яка затьмарила зірку для астрономів на Землі.

У квітні цього року Бетельгейзе, що знаходиться за 725 світлових років від нашої планети, повернулася до своєї звичайної яскравості.

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