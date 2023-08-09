Хунта Нігеру звинувачує Францію у порушенні повітряного простору – ЗМІ

Напруження у країні зростає на тлі можливої військової інтервенції сусідніх країн.

Хунта, яка захопила владу в Нігері та відсторонила від управління країною президента Мохамеда Базума, заявила 9 серпня, що Франція порушила повітряний простір Нігеру. Цю заяву зробив один з організаторів державного перевороту полковник Амаду Абдраман, не надаючи жодних доказів.

Про це повідомляє Reuters, зважаючи на те, що залишається все менше надії на швидке дипломатичне врегулювання кризи в цій африканській країні.

Заява хунти з'явилася в момент найвищого напруження, коли глави західноафриканських держав на саміті 10 серпня мають обговорювати різні варіанти вирішення ситуації, включно з військовою інтервенцією задля відновлення законної влади.

За кілька годин до цієї заяви з'явилася новина про те, що колишній військовий лідер створив рух проти хунти, що стало першою ознакою внутрішнього опору армійському правлінню.

Антифранцузька риторика була характерною рисою інших переворотів в регіоні за останні два роки, в тому числі в Малі і Буркіна-Фасо, армійське керівництво яких рішуче підтримує генералів, які зараз керують Нігером.

Хунта Нігеру заявила, що закрила повітряний простір на тлі можливого вторгнення сусідніх країн. Франція, у свою чергу, відкинула пропозицію хунти розірвати двосторонні військові угоди та вивести війська, заявивши, що тільки «легітимне» керівництво країни має на це право. У країні перебувають понад тисяча французьких військовослужбовців.

Нагадаємо,країни Європейського Союзу розпочали підготовку до запровадження перших санкцій проти членів хунти, яка захопила владу в Нігері минулого місяця.