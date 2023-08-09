ЄС розпочав підготовку санкцій проти Нігеру – Reuters

Наразі не зрозуміло, коли санкції будуть узгоджені.

Країни Європейського Союзу розпочали підготовку до запровадження перших санкцій проти членів хунти, яка захопила владу в Нігері минулого місяця.

Про це повідомляє Reuters .

Посадовець ЄС, який займається питаннями санкцій, і дипломат ЄС заявили, що Євросоюз почав обговорювати критерії каральних заходів.

Посадовець сказав, що вони включатимуть "підрив демократії" в Нігері і, ймовірно, будуть узгоджені найближчим часом.

"Наступним кроком будуть санкції проти окремих членів хунти, які вважатимуться відповідальними (за захоплення влади. – Ред.)", – сказав дипломат ЄС.

Наразі не зрозуміло, коли санкції будуть узгоджені.

Очікують, що міністри закордонних справ ЄС, які зустрінуться 31 серпня в іспанському місті Толедо, обговорять ситуацію в Нігері, в тому числі санкції.

Блок країн Західної Африки ECOWAS пригрозив хунті, що захопила владу в країні, військовою інтервенцією до Нігеру, якщо вони добровільно не повернуть владу законно обраному президенту Мохамеду Базуму.

Лідери ECOWAS повинні зустрітися в четвер після того, як закінчився термін, відведений для відновлення на посаді Базума.

"ЄС готовий підтримати рішення ECOWAS, включаючи прийняття санкцій", – заявив Петер Стано, речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, 26 липня у Нігері відбувся воєнний переворот, який остаточно зруйнував систему історичного впливу Парижа в колишніх колоніях Франції та Бельгії у державах на південь від Сахари.