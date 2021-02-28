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Хусити погрожують активніше наносити удари по Саудівській Аравії

Хусити порадили мирним жителям в Саудівській Аравії "триматися подалі від військових об'єктів"
У суботу і в ніч на неділю хусити з території Ємену запустили балістичну ракету і кілька начинених вибухівкою безпілотників у бік Саудівської Аравії.
Хусити погрожують активніше наносити удари по Саудівській Аравії Фото: з відкритих джерел

Єменські заколотники-хусити попередили про намір збільшити кількість нанесення ударів по території Саудівської Аравії, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство ЕФЕ.

"Операції продовжаться і здійснюватимуть дедалі активніше, скільки триватиме агресія проти нашої країни", - йдеться в документі.

Хусити порадили мирним жителям в Саудівській Аравії "триматися подалі від військових об'єктів".

У суботу і в ніч на неділю хусити з території Ємену запустили балістичну ракету і кілька начинених вибухівкою безпілотників у бік Саудівської Аравії.

Саудівська сторона в суботу повідомляла про відображення щонайменше п'яти приписуваних хуситам атак.

Саудівська Аравія стоїть на чолі арабської коаліції, яка проводить операції проти хуситів у Ємені.

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28 02 2021 12:25
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