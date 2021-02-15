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Нафта дорожчає на тлі загострення напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту підвищилися в понеділок, 15 лютого, через напруженість на Близькому Сході, що спровокувала нові закупівлі сировини, а також надії на те, що економічні стимули в США та ослаблення карантинних обмежень підтримають попит на паливо.
Нафта дорожчає на тлі загострення напруженості на Близькому Сході Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $63,61 за барель, що на $1,18 (1,89%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $ 60,84 за барель, що на $ 1,37 (2,3%) вище за рівень на час закриття попередніх торгів. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $ 62,43 і $ 59,47 відповідно. За підсумками минулого тижня світові ціни на нафту зросли приблизно на 5%.

Північноморська суміш Brent досягла сьогодні позначки $ 63,76 за барель вперше з 22 січня минулого року, поточне зростання наближається до двох відсотків. У ході ранкових торгів західно-техаська еталонна суміш WTI подорожчала до $ 60,95/бар., - максимуму з 8 січня минулого року.

Коаліція, очолювана Саудівською Аравією, яка воює в Ємені, заявила пізно вночі 14 лютого, що вона перехопила і знищила безпілотник, начинений вибухівкою. Він був випущений у бік королівства угрупованням хуситів, пов'язаним з Іраном, повідомило державне телебачення. Це викликало побоювання з приводу чергового посилення напруженості на Близькому Сході.

«Ці новини спровокували ранковий сплеск (продажів) на нафтових ринках. Але ралі також викликало зростаюння сподівань на те, що заходи стимулювання у США та ослаблення карантинних обмежень сприятимуть посиленню економіки та попиту на паливо», - сказав Кадзухіко Сайто, головний аналітик товарного брокера Fujitomi Co.

Ціни на нафту зросли протягом останніх тижнів також через скорочення поставок, в основному з боку країн-учасниць ОПЕК.

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 63,53 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,93 долара за барель, що на 50 центів вище за рівень на час закриття торгів ($62,43).

Нагадаємо, що ціни на нафту піднялися до максимумів за рік і продовжують зростати

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15 02 2021 11:11
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