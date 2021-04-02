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Ціни на нафту піднялися до максимумів за рік і продовжують зростати

Ціни на нафту завершили торги 3 лютого на максимумах за рік і продовжують зростати 4 лютого.
Ціни на нафту піднялися до максимумів за рік і продовжують зростати Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс".

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 7:15 за київським часом 4 лютого становила 58,7 долара за барель, що на 0,24 долара (0,41%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 3 лютого ці контракти подорожчали на 1 долар (1,7%) - до 58,46 долара за барель, що є максимумом з лютого 2020 року.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу становить 56,01 долара за барель, що на 0,32 долара (0,57%) вище рівня на закриття попередніх торгів.

3 лютого ф'ючерси виросли в ціні на 0,93 долара (1,7%) - до 55,69 долара за барель, найвищого значення з січня минулого року.

Підтримку ринку надала заява міністерського моніторингового комітету ОПЕК+, в якому було наголошено на важливості негайного прискорення балансування нафтового ринку, пише Bloomberg.

Комітет також заявив, що попит на нафту найближчим часом залишиться невизначеним, але поширення вакцин сприятиме його зростанню.

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04 02 2021 11:39
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