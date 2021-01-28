Нафта дешевшає через закриті кордони і затримки з вакцинами

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $52,66 за барель

Ціни на нафту знижуються у четвер, 27 січня, незважаючи на сильне падіння запасів у США, занепокоєння щодо попиту на паливо і обмежень на поїздки, а також затримки з постачанням вакцин від коронавірусу чинять тиск на ціни.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $55,57 за барель, що на $0,24 (0,43%) нижче ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $52,66 за барель, що на $0,19 (0,36%) нижче рівня на закриття ринку в середу. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $55,81 і $52,85 відповідно.

Запаси нафти в США знизилися на 9,9 мільйона барелів за тиждень, що завершився 22 січня, до 476,7 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

Але зараз увага знову перемкнулася на проблеми попиту на фоні зростання кількості випадків зараження COVID-19 новими штамами, затримок із поставками вакцини в Європі і обмежень на пересування в таких країнах, як Китай.

"Ми переходимо від списання попиту в першому кварталі до закладання в ціну ще більших страждань з приводу попиту в другому кварталі у зв'язку з повільною вакцинацією. Особливо в Європі, де повільне впровадження вакцини і тривалі обмеження вказують на небезпеку подвійної рецесії", - сказав Стівен Іннес з Axi.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,28 долара за барель, що на 26 центів нижче за рівень закриття торгів ($55,53).

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