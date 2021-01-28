Нафта дешевшає через закриті кордони і затримки з вакцинами
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $55,57 за барель, що на $0,24 (0,43%) нижче ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $52,66 за барель, що на $0,19 (0,36%) нижче рівня на закриття ринку в середу. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $55,81 і $52,85 відповідно.
Запаси нафти в США знизилися на 9,9 мільйона барелів за тиждень, що завершився 22 січня, до 476,7 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.
Але зараз увага знову перемкнулася на проблеми попиту на фоні зростання кількості випадків зараження COVID-19 новими штамами, затримок із поставками вакцини в Європі і обмежень на пересування в таких країнах, як Китай.
"Ми переходимо від списання попиту в першому кварталі до закладання в ціну ще більших страждань з приводу попиту в другому кварталі у зв'язку з повільною вакцинацією. Особливо в Європі, де повільне впровадження вакцини і тривалі обмеження вказують на небезпеку подвійної рецесії", - сказав Стівен Іннес з Axi.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 55,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,28 долара за барель, що на 26 центів нижче за рівень закриття торгів ($55,53).
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