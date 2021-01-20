Нафта дорожчає на тлі інавгурації Байдена

Нафта знову зросла у ціні та перетнула позначку у 56 доларів за барель - інвестори в очікуванні економічних стимулів після інавгурації у США Джо Байдена.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Від нової адміністрації США очікують значних обсягів підтримки економіки, що, як наслідок, збільшить попит на нафту. Також на ринкові очікування впливають обмеження на видобуток нафти, визначені ОПЕК+ та скорочення запасів у США.

Нафта Brent встановилась на рівні 56,34 долара за барель станом на 15:44 за Києвом (+0,56%) після того, як ціна зросла на 2,1% на торгах у вівторок, 19 січня. Ф’ючерси West Texas Intermediate (WTI) вартують 53,54 долара за барель (+1,2%).

Експерти вказують, що фіскальна підтримка з боку США призведе до економічного зростання, а відповідно й вищого попиту на нафту. Очікують, що ринок нафти залишиться у стані дефіциту впродовж року, що наслідком матиме вищі ціни на ресурс.

Раніше Нафта дешевшала через обмеження в Китаї і зростання безробіття у США