Нафта дешевшає через обмеження в Китаї і зростання безробіття у США

Станом на 9:00 ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,63 долара за барель

Ціни на нафту знижуються у п'ятницю, 15 січня, через локдаун у Китаї і зростання рівня безробіття у США.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $56,16 за барель, що на $0,26 (0,46%) нижче ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $53,45 за барель, що на $0,12 (0,22%) нижче рівня попередніх торгів. Попередні торги завершилися на рівні $56,42 і $53,57 відповідно.

Китай повідомив про найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за більш ніж 10 місяців. В результаті до кінця тижня більше 28 млн людей опинилися в ізоляції. Вперше за вісім місяців у країні зафіксовані пов'язані з коронавірусом летальні випадки.

Пакет допомоги у зв'язку з COVID-19 у США вартістю майже $2 трлн, представлений обраним президентом Джо Байденом, може збільшити попит на нафту з боку найбільшого у світі її споживача. У той же час дані про безробіття у США, що виявилися гіршими за прогнози, вдарили по настроям ринку.

"Оскільки пакет Байдена компенсується слабкими даними про зайнятість у США, азіатські ринки не схильні роздувати ціни. Вони нададуть Північній Америці право вирішувати, чи виправдане повторне тестування недавніх максимумів до кінця тижня", - сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку OANDA.

Згідно з даними митниці у четвер, в 2020 р. імпорт сирої нафти в Китай збільшився на 7,3% з рекордним зростанням в двох з чотирьох кварталів.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,63 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,48 долара за барель, що на 6 центів вище за рівень закриття торгів ($56,42).

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року нафта подешевшала на більш ніж 20%