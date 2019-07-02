Хворих на кір в Україні більше, ніж у всій Європі, - ВООЗ
Хоча рівень вакцинації покращується, охоплення є недостатньо високим для запобігання циркуляції вірусу в багатьох країнах, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону, повідомляє ВВС.
Найбільше хворих у минулому році було в Україні. Причому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж в інших країнах Європейського регіону разом узятих.
"В Україні понад 53 тисячі хворих, а в інших країнах регіону загалом - трохи більше як 34 тисячі", - йдеться в повідомленні.
У Європі в 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 - в Україні. ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації.
До кінця 2017 року частка дітей, які були вакциновані в Україні, значно покращилася, приблизно до 90%, але, за словами ВООЗ, такий рівень необхідно підтримувати, щоб змінити ситуацію з хворобою.
Нагадаємо, що захворюваність на кір в Україні наблизилося до показників довакцинального періоду 1968 року.
Відмова від щеплень вперше увійшла в десятку глобальних загроз здоров'ю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин