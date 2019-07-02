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Хворих на кір в Україні більше, ніж у всій Європі, - ВООЗ

У Європі в 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 - в Україні
Кількість хворих на кір в Європі в 2018 році перевищила 82 тисячі чоловік. Це найбільший показник десятиліття.
Хворих на кір в Україні більше, ніж у всій Європі, - ВООЗ Фото: gettyimages.com

Хоча рівень вакцинації покращується, охоплення є недостатньо високим для запобігання циркуляції вірусу в багатьох країнах, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону, повідомляє ВВС.

Найбільше хворих у минулому році було в Україні. Причому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж в інших країнах Європейського регіону разом узятих.

"В Україні понад 53 тисячі хворих, а в інших країнах регіону загалом - трохи більше як 34 тисячі", - йдеться в повідомленні.

У Європі в 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 - в Україні. ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації.

До кінця 2017 року частка дітей, які були вакциновані в Україні, значно покращилася, приблизно до 90%, але, за словами ВООЗ, такий рівень необхідно підтримувати, щоб змінити ситуацію з хворобою.

Нагадаємо, що захворюваність на кір в Україні наблизилося до показників довакцинального періоду 1968 року.

Відмова від щеплень вперше увійшла в десятку глобальних загроз здоров'ю.

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07 02 2019 22:41
ТЕГИ: МОЗ, ВООЗ, кір
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