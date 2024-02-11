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Хворий на онкологію король Чарльз вперше звернувся до громадськості

11 лютого 2024, 13:11
Хворий на онкологію король Чарльз вперше звернувся до громадськості
Його Величність порушив мовчання і вирішив подякувати всім за турботу та добрі побажання.

Король Чарльз III, у якого після курсу лікування від збільшення простати діагностували онкологію, висловив "щиру подяку" всім за підтримку. Це перше звернення монарха після того, як палац оприлюднив його діагноз.

Про це йдеться у відповідній заяві. 

"Я хотів би висловити найщирішу подяку за безліч повідомлень підтримки та добрих побажань, які я отримав в останні дні. Як знають усі, хто постраждав від раку, такі добрі думки є найбільшою втіхою та підбадьоренням. Не менш приємно чути, як розповідь про мій власний діагноз допомогла підвищити суспільне розуміння та пролити світло на роботу всіх тих організацій, які підтримують хворих на рак та їхні сім'ї у Великій Британії та в усьому світі. Моє довічне захоплення їх невпинною турботою та відданістю тим паче, що стало результатом мого особистого досвіду", - йдеться у заяві короля, яку опублікував палац.

Нагадаємо, що свій діагноз король Великої Британії оприлюднив, щоб запобігти спекуляціям на темі його здоров'я і в надії, що це допоможе суспільному розумінню всіх тих, хто в усьому світі страждає від раку. Яка саме форма раку у короля палац все ж таки вирішив залишити приватною інформацією.

хворобазверненнявійна в Україніросія окупантиЧарльз III

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