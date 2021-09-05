ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія, що займається транспортними технологіями, Virgin Hyperloop може почати комерційні перевезення пасажирів в 2027 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Hyperloop може почати комерційні перевезення в 2027 році
Транспорт Virgin Hyperloop являє собою капсулу з магнітним підвісом, що пересувається всередині металевої труби в вакуумі
Фото: VIRGIN HYPERLOOP ONE
Про це заявив виконавчий директор проекту Джош Гігель, повідомляє "Економічна правда" із посиланням на видання Reuters.
При цьому, швидкість капсули на магнітній подушці будуть збільшуватися в безповітряних вакуумних тунелях до 1 200 км/год. Капсули, розраховані на 28, пасажирів можуть використовуватися для переїздів на великі відстані і для перевезення вантажів.
Транспорт Virgin Hyperloop являє собою капсулу з магнітним підвісом, що пересувається всередині металевої труби в вакуумі.
Перша трубопровідна траса буде розгорнута в Індії, потім - в Саудівській Аравії. Яка буде довжина трас, поки невідомо.
Нагадаємо, що в листопаді 2020 року Virgin Hyperloop вперше у світі здійснив поїздку з живою людиною у системі надшвидкого транспортування у вакуумних трубах. Швидкість сягала понад 170 км/год.
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09 05 2021 11:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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