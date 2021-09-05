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Hyperloop може почати комерційні перевезення в 2027 році

Транспорт Virgin Hyperloop являє собою капсулу з магнітним підвісом, що пересувається всередині металевої труби в вакуумі
Американська компанія, що займається транспортними технологіями, Virgin Hyperloop може почати комерційні перевезення пасажирів в 2027 році.
Hyperloop може почати комерційні перевезення в 2027 році Фото: VIRGIN HYPERLOOP ONE
Про це заявив виконавчий директор проекту Джош Гігель, повідомляє "Економічна правда" із посиланням на видання Reuters. 
 
При цьому, швидкість капсули на магнітній подушці будуть збільшуватися в безповітряних вакуумних тунелях до 1 200 км/год. Капсули, розраховані на 28, пасажирів можуть використовуватися для переїздів на великі відстані і для перевезення вантажів. 
 
Транспорт Virgin Hyperloop являє собою капсулу з магнітним підвісом, що пересувається всередині металевої труби в вакуумі.
 
Перша трубопровідна траса буде розгорнута в Індії, потім - в Саудівській Аравії. Яка буде довжина трас, поки невідомо.
 
Нагадаємо, що в листопаді 2020 року Virgin Hyperloop вперше у світі здійснив поїздку з живою людиною у системі надшвидкого транспортування у вакуумних трубах. Швидкість сягала понад 170 км/год.
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09 05 2021 11:26
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