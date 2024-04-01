ІДІЛ тримає під прицілом Європу і США після теракту в москві

"Ісламська Держава" взяла на себе відповідальність за напад на московський концертний зал "Крокус" і після цього аналітики почали вважати, що наступна мішень терористів може бути в Європі.

Вони вказують на такі події, як літня Олімпіада в Парижі, пише телерадіокомпанія CNN.

До нападу на "Крокус Сіті Холі" планувалися інші теракти в Європі і росії.

"ІДІЛ зберігає спроможність і бажання атакувати інтереси США і Заходу за кордоном всього за шість місяців практично без попередження", - заявив Командувач Центральним командуванням США генерал Ерік Курилла.

Самою кривавою атакою ІДІЛу був підрив терориста-смертника в аеропорту Кабула в 2021 року, тоді загинуло 200 осіб, з яких 13 американських солдатів, які охороняли аеропорт.

В теракт в московському ТРЦ, куди увірвалися кілька озброєних злочинців і відкрили вогонь з автоматів по натовпу та підпалили будівлю, загинули понад 100 осіб.