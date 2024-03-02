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Ігнат про 15 збитий літак за 2 тижні: отримали додаткові інструменти

02 березня 2024, 11:43
Ігнат про 15 збитий літак за 2 тижні: отримали додаткові інструменти
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Вчора ввечері сили ППО збили черговий ворожий літак - бомбардувальник Су-34.

Чи не щоденне збиття російських літаків стало можливим завдяки отриманню Повітряними силами "додаткових інструментів". 

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Деталі ми не можемо розповідати. Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня, окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня, і ворог не почувається так вільно, як це було раніше", - сказав Ігнат.

Він додав, що Повітряні сили отримали певні додаткові інструменти, і хоча їх недостатньо, аби закрити величезну територію лінії фронту, це дає можливість підстерігати ворога там, "де він нахабніє".

"Знищуються на великих відстанях. Звичайно, хочеться побачити російських льотчиків – чи катапультувалися, чи ні, палаючий літак, який падає, але на відстані 100 і більше кілометрів в глибину оборони противника це нереально побачити", - додав речник.

Ігнат вважає, що випадки частого знищення ворожих літаків на великих відстанях є серйозним психологічним фактором для пілотів росії.

"Подивіться, на яких відстанях було знищено А-50. До речі, сьогодні шостий день без А-50 в Азовському морі, і це доволі приємний для нас факт, що окупанти не знають, як далі використовувати ці літаки, якщо вони можуть піти за руським кораблем", - розказав військови. 

Ігна вважає, що збиття ворожих літаків дає можливість українським військовим перевести подих, адже зараз ведуться оборонні дії, і керовані авіабомби, що запускаються з цих літаків, є серйозним викликом. 

"Щоб бомбу далі кинути, треба підлетіти ближче, адже керована авіабомба має обмежений радіус дії, аби діставати подалі. А підлітати поближче - це може бути квиток в один кінець, вони це розуміють і обережніше діють, а це дає можливість нашим військам більш-менш перевести подих", - підсумував речник Повітряних сил.

Ще чотири днім тому Forbes писав, що 10 збитих літаків за 10 днів: російські повітряні атаки на Україну вбивають все більше її пілотів.

 

РосіялітакиІгнатзбиття

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