Успіх ЗСУ у збитті російських літаків пов’язаний з використанням ракет до Patriot і NASAMS і "сліпих зон" росіян після втрати ними третини літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Про це йдеться в матеріалі американського бізнес журналу Forbes.

"Повітряні сили Збройних сил України за 10 днів збили 10 російських військових літаків: дев'ять найкращих винищувачів-бомбардувальників російських ВПС Су-34 і Су-35, та рідкісний літак-радіолокатор А-50", - пише видання.

Проте відстань, з якої ЗСУ збили А-50 в п'ятницю - майже 200 км іце натякає на те, що була задіяна ракетна система більшої дальності.

Ймовірно, це був С-200, який українці витягли з довготривалого зберігання, йдеться в статті.

Українці перемістили деякі з двох десятків своїх батарей ПЗРК NASAMS з дальністю 40 км ще ближче до лінії фронту.

Саме тому, росіяни в понеділок виявили і знищили ракетою свою першу пускову установку NASAMS поруч із Запоріжжям.

Можливо, Україна розгорнула одразу всі вищезгадані системи, щоб створити "гарячу смугу", але в такому випадку скоро в України закінчаться ракети для Patriot і NASAMS, адже США не надавали Україні жодних боєприпасів з кінця грудня 2023 року, пише Forbes.

Та дії і бездіяльність російських військ сприяли різкому зростанню втрат авіації росії, адже російські військово-повітряні сили здійснюють більше вильотів ближче до лінії фронту, придушуючи українські війська для просування своїх сухопутних військ.

Як пояснили в Українському центрі оборонних стратегій, "противник подолав страх використовувати авіацію безпосередньо над полем бою – і хоча це призводить до втрати літаків, його наземні війська отримують значну перевагу у вогневій потужності".

Сплеск російських штурмових вильотів надає українським протиповітряним захисникам більше цілей, тому вони збивають більше російських літаків.

Українським зусиллям допомагає те, що російські пілоти дедалі частіше не помічають українських ракетних пусків.

Колись російські ВПС розраховували на 9 літаків-радіолокаторів А-50, організованих у три "орбіти" по три літаки на півдні, сході і півночі, щоб розширити сенсорне покриття по всій території України. Пошкодивши один А-50 ударом безпілотника минулого року і збивши ще два А-50 цього року, українці ліквідували третину сенсорного покриття і створили "сліпі зони", де російським пілотам важко виявити ракети, що наближаються.

Видання зазначає, що росіяни втрачають літаки в 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити, адже російська аерокосмічна промисловість попри санкції намагається виробляти більше кількох десятків нових бойових літаків на рік.

Forbes констатує, що незрозуміло, як українцям вдається збивати стільки літаків.

Автор Девід Екс вважає, що українські військово-повітряні сили виділили частину установок Patriot мобільним групам ППО, які швидко пересуваються поблизу лінії фронту, влаштовуючи засідки на російські літаки з ракетами PAC-2 дальністю 145 к і потім швидко передислоковуються, щоб уникнути контратаки.

"Оскільки обидві сторони витрачають ресурси, які вони не можуть відновити – українці свої ракети американського виробництва; росіяни свої Су-34, Су-35 і А-50 – обидві сторони в російсько-українській війні проводять короткострокові кампанії, які, як вони сподіваються, забезпечать їм довгострокову перевагу.

Українські ПС, очевидно, прагнуть використати останні ракети Patriot і NASAMS, щоб виснажити російські військово-повітряні сили і запобігти майбутнім сплескам бомбардувань. Тим часом російські ВПС мають на меті розбомбити більше українських гарнізонів і допомогти російським сухопутним військам закріпитися, перш ніж ескадрильї Сухого виснажуються через нестачу літаків і досвідчених екіпажів", - йдеться в матеріалі видання.

Виходом із глухого кута, що насувається, була б допомога США, яку мають схвалити у Палаті представників Конгресу США. Сенат США вже схвалив виділення 60 мільярдів доларів нової допомоги Україні, пише Forbes.