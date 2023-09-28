IKEA остаточно залишила росію

Компанія Ingka Centres власниця магазинів IKEA після продажу торгових центрів Ingka Centres не веде операційної діяльності в росії і повністю покинула ринок.

Про це йдеться в заяві компанії.

Навесні того року Inter IKEA Group і Ingka Group оголосила про припинення діяльності в росії і білорусі через війну в Україні і через перебої в ланцюгах поставок.

Тоді всі магазини IKEA в рф, усього 17 магазинів. закрилися влітку минулого року.

"Тепер ми можемо підтвердити, що Ingka Centres досягла угоди про продаж свого російського портфеля з 14 торгових центрів "Мега" дочірньої компанії групи "Газпромбанку", – йдеться в заяві.

Ingka Centres вела бізнес в росії більше 20 років.

Після продажу торгових центрів Ingka Centres компанія не веде операційної діяльності в росії.

Влітку Ingka Centres продала офісний комплекс "Хімки бізнес-парк", який мав 42 000 кв.

Компанія Ingka Group зареєстрована в Нідерландах Stichting Ingka Foundation і заснована в 1982 році Інгваром Кампрадом, шведським мільярдером і власником IKEA.

Нагадаємо, що в березні IKEA продала останнє виробництво в росії.