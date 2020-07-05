IKEA почала наповнювати український інтернет-магазин товарами з цінами

За його словами, зокрема, вже розпочався процес завантаження товарів на офіційну сторінку IKEA Ukraine із зазначенням вартості товару

"Договір оренди "IКЕА Україна" з ТРЦ Blockbuster Mall уже укладено, проте в зв'язку з епідемією відкриття магазину в самому центрі Києва відбудеться поки що не відомо коли. Водночас, незважаючи на карантин, "IКЕА Україна" планує запускати інтернет-продаж найближчим часом. IКЕА зрозуміла: український покупець дуже еластичний і більш пристосований до інтернет-покупок, ніж безпосередньо в традиційному магазині", - написав координатор бізнес-клієнтів IKEA Ігор Лус у Facebook.

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому, найближчим часом планує запустити в Україні онлайн-продаж, відкриття фізичного магазину відкладено на невизначений термін у зв'язку з карантином, пише "Інтерфакс-Україна".

"Договір оренди "IКЕА Україна" з ТРЦ Blockbuster Mall уже укладено, проте в зв'язку з епідемією відкриття магазину в самому центрі Києва відбудеться поки що не відомо коли. Водночас, незважаючи на карантин, "IКЕА Україна" планує запускати інтернет-продаж найближчим часом. IКЕА зрозуміла: український покупець дуже еластичний і більш пристосований до інтернет-покупок, ніж безпосередньо в традиційному магазині", - написав координатор бізнес-клієнтів IKEA Ігор Лус у Facebook.

За його словами, зокрема, вже розпочався процес завантаження товарів на офіційну сторінку IKEA Ukraine із зазначенням вартості товару. Можливість купівлі поки що відсутня.

Раніше IKEA в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила, що аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу. Зокрема, раніше компанія повідомляла про намір запустити e-commerce у країні навесні-2020.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року компанія IKEA офіційно заявила про відкриття першого в Україні магазину у форматі city store в 2019 році. Об'єкт мав відкритися в київському ТРЦ Ocean Mall. Однак пізніше ритейлер заявив, що в зв'язку із затримкою будівництва ТРЦ компанія розглядає альтернативні шляхи запуску бізнесу в Україні.

Влітку-2019 IKEA оголосила про запуск офіційного веб-сайту для українських споживачів і набір персоналу для роботи в першому магазині міського формату в Києві (майже 100 працівників). Відкриття магазину було заплановано на кінець 2019 року, проте наприкінці року компанія заявила, що вирішила спочатку запустити електронну комерцію (весна 2020 року), а після цього - фізичний магазин.

Розвитком мережі в Україні займається "IKEA Південно-Східна Європа", що є частиною IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компанія займається роздрібним бізнесом IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.

Нагадаємо, що для таких компаній, як IKEA, важливі прозоре законодавство та боротьба з корупцією в Україні