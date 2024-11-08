Величезний склад перейшов до нових власників.

Шведська компанія Ingka Group, яка володіє IKEA, продала останній актив в росії, а саме склад у підмосковному містечку.

Про це розповіли два джерела на ринку комерційної нерухомості та представники покупця, передає The Moscow Times.

Мова йде про дистриб'юторський центр, який шведська компанія відкрила ще в 2003 році.

Після його створення вважалось, що то був центр – "ключ для розвитку IKEA в росії".

Склад площею майже 180 тисяч кв. м обслуговував всі магазини шведського ретейлера в росії.

Після початку вторгнення рф в Україну IKEA призупинила роботу роздрібної мережі в росії і білорусі, а також на фабриках, якій їй належали, які виробляли товари для IKEA.

Через два роки шведська група поступово продала всі свої основні активи: заводи викупили російський лісопереробник "Лузалес" і компанія "Слотекс", який спеціалізується на випуску фасадів і кухонних стільниць.

Газпромбанк отримав 14 торгових центрів "Мега", а штаб-квартиру IKEA в "Хімки бізнес-парк" придбала компанія "КЛС-Хімки".

Після припинення роботи IKEA склад не експлуатувався, а про те, хто його займав після продажу, невідомо.

Угода отримала схвалення урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями і відбулася з виконанням встановлених правил.

А саме сума угоди має враховувати дисконт, і навіть з неї виплачується добровільний внесок у бюджет росії.

В жовтні уряд рф збільшив мінімальний дисконт з 50% до 60% і підняв внесок до бюджету з 15% до 35% вартості активу.

Проте угода з Ingka Group відбулася за "старими" ставками.

Влітку ми також писали, що IKEA вирішила повернутися до України, проте досі деталей немає.