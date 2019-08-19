Іллєнко йде з посади голови Держкіно
"Усе має свій початок і кінець. Я завжди ставився до посади як до інструмента досягнення своєї мети, навіть не цілі, а мрії: відродження українського кіно. Але будь-який інструмент потрібен тільки для певної роботи в певний момент. Моя мрія збулася, і я вважаю, що моя мета була досягнута", - говорить голова Держкіно у своєму відеозверненні.
Іллєнко зазначив, що не хоче перетворювати боротьбу за це крісло на "трилер з елементами складного для постановки екшну", тому що це не принесе користі індустрії.
"Тому сьогодні я написав прем'єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням. Це дозволить вже новому уряду найближчим часом провести відповідний відкритий конкурс і призначити нового керівника".
Пилип Іллєнко очолював Держкіно з 2014 року.
Нагадаємо, що у 2018 українські фільми зібрали у прокаті майже 200 мільйонів гривень.
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