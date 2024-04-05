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Ілон Макс порівняв вступ України до НАТО з ядерним апокаліпсисом

05 квітня 2024, 12:11
Ілон Макс порівняв вступ України до НАТО з ядерним апокаліпсисом
Він також опублікував відео з фільму про ядерні вибухи.

Американський мільярдер Ілон Маск в черговому своєму твітті порівняв заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Україна стане членом НАТО, із початком фільму про ядерний апокаліпсис.

Про це він написав у X (Twitter).

"Саме так починається фільм про ядерний апокаліпсис", — написав Маск у коментарі до виступу Блінкена.

Він також опублікував відео з фільму про ядерні вибухи, панічну втечу та загибель людей.

Нагадаємо, що напередодні, 4 квітня, після засідання Ради Україна-НАТО Блінкен на спільному брифінгу с главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що "Україна стане членом НАТО".

Ілон Масквійна в Україніросія окупантиядерна війна

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