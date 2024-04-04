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Україна стане членом НАТО – Блінкен

04 квітня 2024, 21:41
Україна стане членом НАТО – Блінкен
Фото: Associated Press/East News
Київ вже багато років прагне стати членом Альянсу.

На святкуванні 75-ої річниці військового НАТО держсекретар США Блінкен надіслав чіткий сигнал Україні.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.

Держсекретар США сказав, що підтримка Києва країнами Альянсу залишається "міцною як скеля".

Міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен додав, що Україна стане членом НАТО.

За його словами, підтримка України країнами НАТО залишається "міцною як скеля". 

"Україна стане членом НАТО. Наша мета на саміті - допомогти побудувати міст до цього членства", - підсумував американський держсекретар.

Раніше 32 держави, що входять до складу альянсу, домовилися розпочати планування своєї активнішої ролі в координації військової допомоги Україні. За словами дипломатів, НАТО візьме на себе частину координаційної роботи очолюваної США коаліції "Рамштайн".

Нагадаємо, що сьогодні НАТО відзначає 75-річчя від дня заснування

І в ці дні проходить зустріч Ради Україна-НАТО, в якій бере Кулеба.

 

Ентоні БлінкенУкраїна - НАТО

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