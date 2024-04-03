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Кулеба візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

03 квітня 2024, 12:07
Кулеба візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО
Фото: Associated Press/East News
Сьогодні і завтра плануються переговори міністра із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це сьогодні повідомило Міністерство закордонних справ. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. 

Український міністр візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО і проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн. Крім того, плануються його переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і дерсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Головна увага цих зустрічей буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню ППО і нарощуванню потужностей виробництва зброї.

"Важливими темами зустрічей також стануть Формула миру президента Зеленського, використання заморожених російських активів для потреб України та інші нагальні теми", - заявили у МЗС.

Також стадо відомо, що НАТО планує створити для України фонд "захисту від Трампа" на $100 млрд.

 

Єнс СтолтенбергДмитро КулебаЕнтоні БлінкенРада Україна-НАТО

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