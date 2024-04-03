Кулеба візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО
Про це сьогодні повідомило Міністерство закордонних справ.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.
Український міністр візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО і проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн. Крім того, плануються його переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і дерсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Головна увага цих зустрічей буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню ППО і нарощуванню потужностей виробництва зброї.
"Важливими темами зустрічей також стануть Формула миру президента Зеленського, використання заморожених російських активів для потреб України та інші нагальні теми", - заявили у МЗС.
Також стадо відомо, що НАТО планує створити для України фонд "захисту від Трампа" на $100 млрд.