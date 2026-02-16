Колишній генсек НАТО визнав помилку Заходу через недостатню підтримку України

Столтенберг визнав, що союзники припустилися помилки, не надаючи Україні достатньої підтримки після окупації Криму та початку війни на Донбасі.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що головною помилкою Заходу було недостатнє озброєння та навчання України у період з 2014 по 2022 рік.

Про це він розповів в інтерв'ю для DW.

На його думку, це могло б допомогти утримати більшу частину території та, можливо, уникнути повномасштабного вторгнення росії.

"Я намагався бути чесним у книзі, тому що вірю в прозорість. Союзники по НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку, але великою помилкою було те, що вони не надали більшої підтримки раніше. Ми мали почати у 2014 році. Якби ми це зробили, я думаю, що українці могли б контролювати більшу територію, і, можливо, навіть запобігти вторгненню росії", — сказав Столтенберг.

Він додав, що підтримка мала включати не лише озброєння, а й навчання українських військових протягом усіх років між 2010 і 2014 роками, а також до початку повномасштабної агресії в 2022 році.

Колишній генеральний секретар НАТО зізнавався, що вважає «болючим моментом» відмову українському президенту Володимиру Зеленському 2022 року, коли той просив закрити небо над Україною.